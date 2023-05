Il doppio ex di Inter e Milan Thomas Helveg ha giocato il derby d’Europa nel corso di una intervista a ItaSportpress: le sue dichiarazioni

Helveg presenta la tanto attesa sfida tra Milan e Inter.

“Prevedo molto equilibrio, Inzaghi e Pioli sono due allenatori molto preparati. Secondo me, non ci sarà chissà quale calcio spettacolo, bensì saranno due match piuttosto tattici. Domani tiferò Milan, ma se passerà l’Inter, farò il tifo per l’Inter in finale”.

L’articolo Helveg: «Domani tifo Milan, ma se l’Inter va in finale…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG