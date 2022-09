Partita da dimenticare per il difensore della Fiorentina Igor contro il Bologna

Domenica da dimenticare per il difensore della Fiorentina Igor contro il Bologna. Il centrale prima si perde Barrow in occasione dell’1-1, poi si fa espellere. La Gazzetta dello Sport colpisce duro dandogli un 4 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Ci si mette pure lui. Un disastro. Si fa superare facile da Barrow per l’1-1 e si fa espellere».

L’articolo Fiorentina, disastro Igor col Bologna: «Ci si mette pure lui…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG