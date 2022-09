I bianconeri hanno battuto una sola volta il Benfica in gare ufficiali, la prima sfida risale alla Coppa Campioni del 1968

Dopo la brutta sconfitta per 2 a 1 in casa del Paris Saint Germain la Juventus cerca il riscatto in Champions League nella gara casalinga contro il Benfica, reduce da un successo nella prima giornata della massima competizione europea sugli israeliani del Maccabi Haifa. I risultati live di Champions League, compresa ovviamente la sfida dei bianconeri, sarà possibile seguirli come sempre su Diretta, insieme alle classifiche dei vari gironi e al calendario delle prossime sfide.

Juventus Stadium

Quello previsto mercoledì sera allo Stadium sarà lo scontro ufficiale numero sette tra i bianconeri e i portoghesi guidati ora dal tedesco Roger Schmidt, e i precedenti non sono certo esaltanti per la formazione italiana. I lusitani si sono imposti per ben quattro volte mentre una sola partita si è chiusa a favore degli juventini, quella valida come gara di ritorno della Coppa Uefa ’92-’93 nella quale Baggio e compagni ribaltarono il 2 a 1 dell’andata conquistando il passaggio del turno con un netto 3-0 firmato da Kohler, Dino Baggio e Ravanelli. Quella Coppa Uefa venne poi alzata dalla Juventus, che si impose nella doppia finale al Borussia Dortmund. La gara del 17 Marzo ’93 è quindi il ricordo più dolce che i tifosi juventini hanno riguardo le sfide contro il Benfica, le altre occasioni sono state invece tutt’altro che favorevoli.

Il primo scontro diretta risale alla Coppa dei Campioni dell’edizione 1967-68. Era maggio, e la Juventus sognava di disputare la sua prima finale nella massima competizione europea per club, ma a interrompere i sogni bianconeri ci penso proprio il Benfica nella doppia gara di semifinale, che si impose 2 a 0 all’andata e 1 a 0 al ritorno. In campo c’era il giocatore più rappresentativo della storia del club biancorosso, Eusebio, che trascinò i suoi in finale per poi perderla malamente contro il Manchester United (4-1).

Nella Coppa Uefa del 1993 ci fu quindi la vendetta juventina, mentre nell’ultima sfida, quella del 2014, fu di nuovo la squadra di Lisbona da avere la meglio. Nelle semifinali dell’Europa League i portoghesi si imposero per 2 a 1 all’andata, ma stavolta alla Juventus non riuscì l’impresa di ribaltare il risultato nella gara di ritorno, chiusa con un mesto 0 a 0. In finale il Benfica perse poi contro il Siviglia ai rigori. In mezzo a questi incontro ufficiali troviamo anche alcune amichevoli, sempre chiuse sul punteggio di 1 a 1 al termine dei tempi regolamentari. La prima nel 2012, e la seconda nel 2018, in quella competizione chiamata International Champions Cup, disputata in estate per qualche anno ma che non ebbe grossa fortuna. In quell’occasione, dopo l’1 a 1 al termine dei 90 minuti, si andò ai calci di rigori dove si impose la Juventus.

Quella di mercoledì sarà la sfida ufficiale numero sette, alla Juventus il difficile ma non certo impossibile compito di tornare a battere il Benfica in una competizione europea dopo quasi trent’anni.

