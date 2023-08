Fiorentina fuori dalla Conference League: uno scenario che non converrebbe nemmeno alla Juve in ottica Champions

Fiorentina in campo per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna, con l’obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell’andata. A fare il tifo per i viola c’è anche… la Juve!

In ottica Champions 2024/25, infatti, se l’Italia mantenesse il secondo miglior coefficiente, il prossimo anno potrebbe portare ben cinque squadre nella massima competizione europea. In caso contrario, invece, quelle attualmente partecipanti sarebbero chiamate ad intraprendere percorsi di un certo livello.

