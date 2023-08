Pjaca via dalla Juve: domani la partenza per la Croazia. L’attaccante dice definitivamente addio ai bianconeri

Come riportato da Romeo Agresti di goal.com, è in fase di definizione il passaggio di Pjaca al Rijeka. Il giocatore è pronto a partire domani mattina per il ritorno in Croazia.

Pronto un contratto triennale per il giocatore, mancano solo gli ultimi dettagli. Pjaca dice definitivamente addio alla Juve.

