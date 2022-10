Al Franchi, il match valido per la 4ª giornata di C.League 2022/2023 tra Fiorentina e Hearts: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Franchi, Fiorentina e Hearts si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Conference League 2022/23.

Sintesi Fiorentina Hearts 5-1 MOVIOLA

1′ Via alla partita al Franchi!

1′ Palo dell’Hearts con la gran conclusione di Humphrys che centra il legno.

2′ Reazione viola, colpo di testa di Kouamè e gran risposta di Gordon.

5′ GOL FIORENTINA! Gran testata di Jovic che raccoglie il cross di Biraghi e porta avanti i viola.

8′ Palo clamoroso di Mandragora che calcia col mancino a botta sicura, grande chance per il raddoppio viola.

17′ Negli scozzesi entra Sibbick per Atkinson.

19′ Fiorentina che ha preso in mano il controllo totale della gara.

22′ GOL FIORENTINA! Punizione capolavoro di Biraghi e i viola raddoppiano.

30′ GOL FIORENTINA! Mancino precisissimo di Gonzalez che sfrutta il velo di Jovic, viola che calano il tris.

38′ GOL FIORENTINA! Barak sigla il poker, non c’è partita al Franchi! Kouamè serve dalla sinistra l’ex Verona che insacca col mancino!

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Non c’ è partita al Franchi, troppo netta la differenza tra i viola e gli scozzesi.

45′ Inizia la ripresa al Franchi. Nella Fiorentina entrano Saponara e Duncan per Mandragora e Jovic. Negli scozzesi entra Smith per Grant ed esce Forrest per Orestis.

45′ GOL HEARTS! Humphrys segna a inizio ripresa.

57′ Ritmi che si sono abbassati dopo l’inizio roboante degli scozzesi e i viola sono in controllo.

69′ Ammonito Sibbick.

75′ Destro di Kouamè, conclusione alta.

74′ Doppio cambio negli Hearts: escono Humphrys e McKay, entrano Shankland ed Henderson

76′ Rigore per la Fiorentina, Saponara atterrato in area e giallo per Cochrane.

77′ GOL FIORENTINA! Doppietta di Nico Gonzalez, l’attaccante trasforma dal dischetto.

79′ Cambi nei viola, dentro Bianco e Venuti per Barak e Biraghi.

84′ Ammonito Venuti immischiato in una mezza rissa.

87′ Dentro Cabral nella Fiorentina per Kouamè.

90′ Due minuti di recupero.

FINISCE QUI! Manita della Fiorentina agli scozzesi e i viola si incamminano verso la qualificazione.

Fiorentina Hearts 5-1: risultato e tabellino

5′ Jovic, 22 Biraghi, 30′, 77′ Gonzalez, 38′ Barak, 45′ Humphrys

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano

HEARTS (4-3-3): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant; Forrest, Humphrys, Mckay. Allenatore: Neilson

