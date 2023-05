Fiorentina in finale di Conference: beffa doppia per l’ex Vlahovic che un anno e mezzo fa lasciò la Viola per andare alla Juve

La Fiorentina ai tempi supplementari è riuscita a completare la rimonta contro il Basilea vincendo per 1-3 strappando il pass per la finale di Conference League.

Beffa doppia per Vlahovic che un anno e mezzo fa lasciò la Viola per andare alla Juve. E che oggi, nonostante il gol del vantaggio, non è riuscito ad evitare l’eliminazione col Siviglia in Europa League.

