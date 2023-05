José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato dopo la notizia del passaggio del Siviglia alla finale di Europa League

José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo la notizia che il Siviglia, che ha eliminato la Juve, sarà l’avversaria in finale di Europa League della Roma.

LE PAROLE – «Tre finali europee, tre squadre italiane in finale sifnigica un bel risultato. Per noi Juve o Siviglia non cambia, sono entrambe squadre fortissime, a noi bastava arrivare in finale. Il Siviglia è fortissimo, ha esperienza, e sarà una rivale dura per noi. Ma ci penseremo dopo, adesso ci sono altre gare».

