Giancarlo Marocchi ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’eliminazione della Juve contro il Siviglia dall’Europa League

Giancarlo Marocchi a Sky dopo Siviglia Juve.

PAROLE – «È stata una bellissima semifinale, con occasioni da entrambe le parti soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo parliamo di dettagli, la Juve doveva ripartire meglio. I giovani hanno giocato bene, Di Maria no, ma va recuperato Chiesa. I migliori? Rabiot, Locatelli e Fagioli finché è stato in campo perfetti, Kean non ha fatto male. Ma secondo me la Juve deve ripartire da Chiesa e Vlahovic, anche lui ha fatto una stagione così così».

