Fiorentina-Inter 0-2: Barella e Perisic stendono i viola

Fiorentina-Inter 0-2. Con una rete per tempo, l’Inter di Antonio Conte (in tribuna per scontare la seconda giornata di squalifica) ha battuto al Franchi la Fiorentina di Cesare Prandelli. L’anticipo della 21.a giornata di Serie A consente ai nerazzurri di portarsi momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A con 47 punti, in attesa che il Milan ospiti domenica alle 15:00 il Crotone a San Siro.

Partita praticamente sempre in controllo da parte dei nerazzurri, quella giocata in casa della Fiorentina. Il vantaggio degli ospiti arriva al 31’ con un gran gol di Barella a giro. I viola provano a reagire, ma Handanovic e la traversa negano la gioia del gol ai gigliati. Nella ripresa, più Inter che Fiorentina: il raddoppio arriva con Perisic che al 52’ insacca da pochi passi su assist di Hakimi, confermatosi imprendibile quando parte sulla fascia. Nel prossimo turno, l’Inter se la vedrà domenica 14 febbraio a San Siro contro la Lazio. in mezzo, la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì contro la Juventus all’Allianz Stadium (si parte dal 2-1 del Meazza).

Fiorentina-Inter 0-2 | Tabellino

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti (73′ Malcuit), Amrabat, Borja Valero (46′ Kouame), Bonaventura, Biraghi (82′ Barreca); Eysseric (73′ Pulgar), Vlahovic (73′ Kokorin). A disposizione: Bianco, Callejon, Chiti, Montiel, Munteanu, Rosati, Terracciano. Allenatore: Prandelli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (46′ Gagliardini), Perisic (80′ Darmian); Sanchez (61′ L. Martinez), Lukaku (88′ Pinamonti). A disposizione: D’Ambrosio, Eriksen, Kolarov, Padelli, Radu, Ranocchia, Young. Allenatore: Conte.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 30′ Barella (I), 51′ Perisic (I)

AMMONITI: Amrabat (F); Perisic (I).