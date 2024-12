Non sono state ore semplici neanche per u nerazzurri dopo quanto successo ieri al Franchi. Il calcio italiano è stato recentemente testimone di un episodio che ha generato grande preoccupazione, che ha coinvolto uno dei giovani talenti della Fiorentina, Edoardo Bove. Il malore improvviso accusato dal giocatore durante la partita contro l’Inter ha avuto ripercussioni non solo sull’immediato svolgimento del campionato ma anche sulla routine della squadra nerazzurra. La ripresa degli allenamenti Nonostante la pausa inattesa, la vita nel ritiro nerazzurro non si ferma. A dimostrarlo, l’attività di due giocatori, Francesco Acerbi e Carlos Augusto. Entrambi, come riporta Sky Sport, sono stati avvistati ad Appiano Gentile, intenti a lavorare sui loro piani di recupero dagli infortuni che li hanno colpiti. Verso il Parma L’attenzione ora si rivolge alla prossima sfida dell’Inter contro il Parma che si giocherà venerdì 6 dicembre alle 18:30. Con il rinvio della partita contro la Fiorentina, […]

