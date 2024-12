L’improvviso malore ed Edoardo Bove si accascia a terra. Gli attimi più che concitati del minuto 17 di Fiorentina-Inter di ieri e le reazioni sul campo dei giocatori. In uno scenario che nessuno avrebbe mai voluto affrontare, il mondo del calcio si è trovato a fare i conti con un momento di autentico terrore durante la partita tra Fiorentina ed Inter. Un malore in campo per il centrocampista viola Edoardo Bove ha scatenato una serie di reazioni che vanno completamente oltre lo sport. A partire dall’attuale situazione del giocatore, questo articolo analizzerà i dettagli e le reazioni seguite nell’immediato all’evento che ha portato alla sospensione della gara e alla paura per la situazione clinica di Edoardo Bove. Il giovane ha ripreso conoscenza durante la corda in ambulanza verso l’ospedale e, secondo le ricostruzioni respirava autonomamente, una volta arrivato a destinazione. La situazione clinica Edoardo Bove è attualmente ricoverato in terapia […]

