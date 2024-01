In vista del match tra Fiorentina e Inter del 28 gennaio, un nerazzurro ha la possibilità di fare il grande salto: i dettagli

Domenica sera, in occasione di Fiorentina Inter, Davide Frattesi torna titolare coi nerazzurri dopo quattro mesi, sostituendo l’assente Barella.

Pur con un minutaggio limitato, ha dimostrato di essere un potenziale giocatore chiave. Con la Champions League e il recupero contro l’Atalanta in vista, le opportunità per lui aumentano. Una convincente performance al Franchi potrebbe influenzare Inzaghi e contribuire alla corsa nerazzurra prima dello scontro con la Juventus. Frattesi ha già segnato nel derby contro il Milan e in Champions League contro il Benfica, mostrando il suo impatto anche da titolare.

L’articolo Fiorentina Inter, punto di svolta per lui: il nerazzurro ha un obiettivo proviene da Inter News 24.

