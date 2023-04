Terza giornata della Poule Scudetto: allo stadio Piero Torrini alle 14.30 la Fiorentina ospita le Inter Women, ecco la live del match

Alle ore 14.30 Fiorentina e Inter Women scendono in campo per la terza giornata della Poule Scudetto. Segui con noi la live del match:

FIORENTINA-INTER WOMEN: LA CRONACA

2′ OCCASIONE INTER- Dallo sviluppo di calcio d’angolo, svetta Van der Gragt: il pallone rimane in area ed Elisa Polli cerca d’indirizzarlo a rete, ma non riesce a deviarlo in maniera efficace

Fischio d’inizio alle 14.30, si parte!

FIORENTINA 0-0 INTER, IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-1-2): 24 Baldi; 6 Breitner, 34 Agard, 5 Tortelli; 16 Erzen, 21 Severini, 88 Johannsdottir, 4 Jackmon; 10 Catena; 15 Hammarlund, 20 Mijatovic. A disposizione: 1 Schroffenegger, 7 Cafferata, 8 Parisi, 11 Kajan, 17 Monnecchi, 19 Longo, 33 Vitale, 55 Russo, 87 Boquete. Coach: Patrizia Panico.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15 Eckhoff, 5 Karchouni, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 7 Marinelli, 14 Robustellini, 17 Fördős, 18 Pandini, 20 Simonetti, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lang. Coach: Rita Guarino.

