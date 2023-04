All’Inter era capitato solamente in due casi di perdere dieci delle prime ventotto partite di campionato

Di raccogliere dieci sconfitte nelle prime ventotto di campionato, all’Inter era successo solamente in due casi. Come ricorda ‘Opta’ era successo solamente nella stagione 2011/2012 e in quella 1998/1999. Numeri, questi, che ovviamente testimoniano la gravità dei risultati ottenuti dai nerazzurri in questa Serie A.

