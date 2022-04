L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano gongola dopo la vittoria nel derby contro l’Empoli. Queste le sue dichiarazioni.

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, parla a sky sport dopo la vittoria nel derby contro l’Empoli per 1-0 con rete di Nico Gonzalez. Queste le sue parole: “Siamo cresciuti sul subire gol in meno… Abbiamo trovato più solidità, concediamo poco all’avversario e riusciamo a tenere la porta inviolata. Da questo punto di vista sono contento, viste le fragilità del passato. Ma come detto quello che creiamo dovrebbe essere finalizzato in modo diverso. I punti in più? Il primo obiettivo era quello di non soffrire e su questo ci siamo arrivati in anticipo. Ora quello che verrà sarà tutto di guadagnato”.

Italiano parla dell’assenza di Torreira nello scontro contro il Napoli: “Detta tempi e ritmi, poi riempie bene l’area di rigore. Ma siamo tanti, Amrabat ha sempre risposto presente e quindi non ci saranno problemi”.

Sull’Europa: “Noi cerchiamo continuità di prestazione e di rendimento, poi quando vinci le partite è normale che guardi la classifica. Se siamo lì qualche merito ce l’abbiamo, ora mancano 9 partite e cercheremo di vincerne il più possibile. Ci godiamo la classifica, non era preventivato l’essere così costanti, vedremo cosa accadrà”. Conclude così il tecnico.

