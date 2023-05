Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro il Basilea

PAROLE – «Errori da evitare? Ci sono stati quei 10-15 minuti dove abbiamo pagato disattenzioni e permesso al Basilea di portare a casa la gara. Dobbiamo evitare quello, sapendo che abbiamo poco da gestire e ci rimane solo il fatto di prepararla per cercare di segnare e mettere sotto pressione l’avversario. Basilea Una squadra che ha vinto l’andata e spesso interpreta le gare come a Firenze, cercando di chiudere ogni spazio per poi ripartire con gente veloce per ribaltare il fronte. Dovremo essere spesso dentro la loro metà campo, portando tanti uomini e cercando di fare gol. Lavoriamo in modo intelligente, cercando di non farli ripartire».

