José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani sera di Europa League

PAROLE – «La vigilia la vivo normalmente. Prima della gara si dorme bene, dopo si dorme male, non dipende dal risultato. C’è tanta adrenalina, tanta pressione che ho vissuto. Chiaro, non è una gara normale. Ci giochiamo una finale, vogliamo tutti dare il massimo per cercare di conquistarcela. Atteggiamento avversari? Non posso dirlo perché tante volte le gare vanno in una direzione che non vuoi e non ti aspetti. La verità è che difendere per 90 minuti il vantaggio è dura, abbiamo bisogno di tenere la palla, di segnare. Siamo solitamente organizzati e concentrati, i ragazzi hanno lo spirito per soffrire, ma dobbiamo anche giocare… Serve fare gol».

