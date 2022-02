Fiorentina, Italiano: “Commisso è felice dell’attaccamento che mostriamo”

Nel corso della conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match di Serie A contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche del recente sfogo del patron Rocco Commisso, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni forti dopo il recente caso Vlahovic.

“Ho parlato col presidente – ha affermato il mister viola -, abbiamo chiacchierato ed era molto disteso perché quando parla con noi e con i ragazzi, come sempre ci trasmette grandissima vicinanza e grande carica da trasmettere. Non ci siamo detti altro che continuare su questa strada. Per quanto mi riguarda l’ho visto carico e concentrato e ci ha spronato ancora. E’ felice di ciò che facciamo vedere e l’attaccamento che mostriamo. Ci ha detto di continuare così”.