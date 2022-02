Venezia, Nani: “Alla Lazio zero chance. Qui per dimostrare il mio valore”

Nani riparte dal Venezia e si è posto come obiettivo la salvezza. Il suo approdo in Serie A (il secondo, dopo l’avventura alla Lazio del 2017) è stato scoppiettante. Come riporta Tuttomercatoweb, ora il calciatore spiega il motivo che lo ha spinto a scegliere il Venezia in questa seconda parte di stagione: “Ho scelto Venezia per tornare a giocare ad alti livelli, ritrovare grandi sfide e rimettermi in gioco. E la Serie A è uno dei campionati più belli e difficili”.

Non solo una passerella a fine carriera ma una piccola rivincita personale. “Quando ero alla Lazio volevo dimostrare le mie qualità ma non ho avuto la chance. Non sono più giovane ma ho una gran voglia di lavorare. Sono qui per aiutare la squadra e sfruttare questo momento è bellissimo per me”.