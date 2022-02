Inter-Milan, il prato di San Siro è ok: ecco quanto è costato

San Siro si è rifatto il look proprio per la grande occasione. Inter-Milan si giocherà su un prato rizollato che dovrebbe favorire lo spettacolo in campo. Dopo le “segnalazioni” di Inzaghi e Pioli, l’intervento durante la sosta. Rifare il prato dello stadio milanese è costato 500 mila euro a Milan e Inter. A riportarlo è Tuttosport che spiega che, per fini telegenici, sull’erba verrà data persino una mano di vernice.

È davvero tutto pronto per la stracittadina. Gli impegni ravvicinati avevano reso pericoloso il manto erboso di San Siro. Ora i calciatori avranno un motivo in più per dare il massimo e godere dello spettacolo dello stadio della città di Milano. I tifosi non vedono l’ora che arrivi il tanto atteso fischio d’inizio.