Genoa, Blessin: “Possiamo far male alla Roma”

Il Genoa non ha paura e sfida con coraggio la Roma all’Olimpico. Una gara sulla carta proibitiva che i ragazzi di Blessin vogliono approcciare nella maniera corretta. Si parte dalle condizioni di Criscito e Rovella, che riempiono l’infermeria rossoblu: “Entrambi hanno fatto un allenamento individuale. Oggi hanno svolto parte della seduta in gruppo e dalla prossima settimana saranno in gruppo”.

Si passa poi a una breve analisi dell’avversario, ancora più forte dopo il mercato. “La Roma è una grande squadra – continua il tecnico tedesco – con qualità, ma come tutte le altre ha dei problemi e cercheremo di metterli in difficoltà. Dovremo dare il massimo per riuscire a competere con loro”. Dopo l’esonero di Shevchenko, il Genoa ha bisogno di importanti punti per la salvezza.