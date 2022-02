Zidane ha detto no al PSG: vuole conoscere il destino di Deschamps

Zidane insidia Pochettino? Forse no. La crisi interna che sta vivendo il club parigino non sembra toccare il tecnico ex Real Madrid. I problemi con Messi, la gestione Leonardo e la crescita di Donnarumma saranno temi affrontati da un altro tecnico. Secondo quanto riportato da RMC Sport, Zinedine Zidane ha rifiutato già in due occasioni la panchina del Paris Saint-Germain. Precisamente a novembre e dicembre.

L’ex tecnico del Real Madrid ha un sogno: sedersi sulla panchina della nazionale francese, dove da tempo è il candidato numero uno alla successione di Didier Deschamps. Ecco perché non sono previste novità sul fronte parigino. La panchina di Mauricio Pochettino è traballante da tempo, col tecnico argentino che non è stato sollevato dall’incarico proprio perché il club non ha ancora trovato il sostituto. Le cose potrebbero cambiare in estate, quando anche altri tecnici saranno liberi di scegliere il loro destino.