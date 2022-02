Inter-Milan, le probabili formazioni

È il giorno del derby. Il secondo faccia a faccia della stagione dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. Da allora molte cose sono cambiate: i nerazzurri sono primi in classifica mentre i rossoneri di Pioli vogliono sovvertire un destino che sembra già scritto. Una vittoria del Milan riaprirebbe un campionato per ora in mano al club nerazzurro.

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi ha pochi dubbi, se non il ballottaggio sulla corsia di destra tra Dumfries e Darmian, con l’olandese in vantaggio. Caicedo potrebbe andare in tribuna a causa di un affaticamento. Il Milan ha sicuramente più problemi dei nerazzurri. Saranno assenti Ibrahimovic e Rebic, Tomori va in panchina ma la coppia di difensori resta quella formata da Kalulu e Romagnoli. Ecco le formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.