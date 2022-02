Lewandowski: “Haaland? Gran talento, ma non significa che diventerà una stella”

“È un calciatore diverso da me. Haaland è forte, rapido, fisico. Il fatto che abbia un grande potenziale non significa però che diventerà una stella per molti anni a venire”. Lo ha dichiarato il fuoriclasse del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, parlando del giovane collega Erling Haaland.

“Non mi piace paragonare un calciatore di trentatré anni con uno di ventuno – ha aggiunto il polacco ai microfoni di Pilka Nozna –. Haaland è un grande giocatore ed è un piacere vederlo giocare, ma ognuno ha il suo percorso di crescita”. Lewandowski, dunque, ha un po’ ridimensionato il talento del Borussia Dortmund, centravanti che piace a diverse società europee, compreso il club bavarese. Chissà che non possa essere proprio Haaland il sostituto di Robert.