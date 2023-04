Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in vista del match contro il Monza: le dichiarazioni del tecnico

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista del prossimo impegno contro il Monza.

BONAVENTURA – «Jack non sarà a disposizione per la trasferta a Monza, anche se sembra qualcosa di recuperabile in qualche giorno: speriamo di riaverlo presto».

MONZA – «All’andata potevamo vincere ma abbiamo anche concesso situazioni favorevoli al Monza, il pareggio è stato giusto. Affrontiamo una squadra che gioca a calcio, ha entusiasmo e da si sta comportando ad altissimo livello. Un’altra partita difficile, ma come dico sempre non ne esistono di semplici».

LECH POZNAN – «Ho sempre detto che in Europa non ci sono partite semplici, sapevo che la nostra non era già chiusa ma non pensavo avremmo avuto così tante difficoltà. Però mi prendo il bicchiere mezzo pieno: siamo usciti dalle difficoltà e abbiamo passato il turno. La cosa fondamentale era andare in semifinale, dove vogliamo fare meno errori».

