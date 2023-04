Filippo Ricci, corrispondente in Spagna per la Gazzetta dello Sport, ha così parlato in vista del match tra Juve e Siviglia

Filippo Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport, ha così parlato in esclusiva a Juventusnews24.

LE PAROLE – «Io penso la Juve sia superiore al Siviglia, ma poi il calcio vive di stati d’animo. Nessuno qui pensava nemmeno di uscire vivo dallo scontro con lo United, tanto è vero che nei primi 70 minuti ad Old Trafford poteva venire fuori tranquillamente un 4-0. Poi due autogol hanno riaperto tutto e gli spagnoli vanno a casa con un due pari prima della gara assurda di giovedì dopo gli inglesi hanno regalato due dei tre gol. Difficile dire chi passa, ma se mi chiedi una percentuale ti dico Juve al 55%. C’è però da dire che il Siviglia non giocherà in campionato nel week-end prima dell’andata perchè lasceranno quel turno libero per la finale di Coppa del Re. Scenderanno in campo di giovedì e avranno qualche giorno in più per recuperare».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG