Fiorentina Juve: bianconeri in partenza per Firenze, dove domani sera andrà in scena il big match del Franchi – VIDEO

È iniziata la missione Fiorentina per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono in partenza per Firenze, domani sera il big match del Franchi.

Queste le immagini pubblicate dalla Juventus sui social.

The post Fiorentina Juve: bianconeri in partenza per Firenze – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG