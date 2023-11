Marotta allo scoperto: «Zielinski? Normale sia accostato all’Inter. Come stanno le cose». L’annuncio del dirigente

A DAZN, prima di Atalanta-Inter, Marotta ha parlato anche di mercato e di Zielinski, obiettivo di Juve ed Inter.

ZIELINSKI – «È chiaro che quando si parla di giocatori svincolati è normale che vengano accostati ai club come l’Inter. Ausilio e Baccin sono sempre attenti a setacciare il mercato e i nomi per il futuro, ma al momento non c’è nulla di concreto».

The post Marotta allo scoperto: «Zielinski? Normale sia accostato all’Inter. Come stanno le cose» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG