Le parole di Eugenio Giani, presidente della regione Toscana su Fiorentina-Juve: «Ringrazio i ragazzi della Fiesole»

Eugenio Giani, presidente della regione Toscana ha parlato di Fiorentina-Juve. Di seguito le sue parole, riportate da Sportface.

«É opportuno rinviarla per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale. Ognuno deve muoversi con propria volontà per fare quello che ritiene opportuno, quindi io rispetto tutti perché voglio il rispetto di tutti per quello che facciamo e proprio per quello che facciamo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio. Li andrò a trovare nei miei giri per cogliere quelli che sono i punti dove meglio si lavora, li apprezzo per la scelta che hanno fatto di andare a spalare piuttosto che andare a vedere la partita».

