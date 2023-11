Le parole del regista spagnolo Pedro Almodovar sul taboo dell’omossesualità nel calcio: «Le ragazze stanno dando tante lezioni agli atleti»

In una intervista rilasciata a El Pais, il regista spagnolo Pedro Almodovar ha parlato del taboo dell’omossessualità nel calcio maschile, portando quello femminile a modello. Di seguito le sue parole.

«Deve essere dura per un giocatore d’élite scendere in campo e sentirsi dare del ‘frocio’. Le ragazze stanno dando tante lezioni agli atleti. Le ragazze che hanno vinto il Mondiale si comportano in modo del tutto naturale e non succede nulla. Si sposano e non succede nulla»

