Manca pochissimo a Fiorentina-Juventus, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Sta per cominciare Fiorentina-Juventus ed i due tecnici hanno scelto i 22 che scenderanno in campo. Italiano sceglie Terracciano in porta ed il nuovo acquisto Ikoné in attacco; Allegri schiera il grande ex Vlahovic insieme a Moise Kean in attacco; giocano anche Perin in porta ed Aké a centrocampo. Ecco le formazioni ufficiali.

Dusan Vlahovic

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Saponara. All.: Italiano.

A disposizione: Dragowski, Rosati, Callejon, Cabral, Maleh, Terzic, Nico Gonzalez, Duncan, Sottil, Amrabat, Venuti, Frison.



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. All. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Morata, Bonucci, Miretti, Stramaccioni, Matias Soulé.

