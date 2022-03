La Fiorentina ha diffuso una nota in cui raccomanda ai supporters allo stadio di non effettuare in cori discriminatori.

Stasera ci sarà Fiorentina-Juventus, match storicamente molto sentito; in più sarà la prima volta che l’ex attaccante viola Dusan Vlahovic tornerà a Firenze. Il club toscano ha diffuso una nota forse per evitare che chi venga allo stadio si accanisca troppo verso il serbo.

Dusan Vlahovic

”Ringraziamo i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per questa partita e li invitiamo anche in questa occasione a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia. Forza viola”.

