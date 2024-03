La Juventus Women dovrà fare a meno di Gunnarsdottir Beerensteyn e Grosso per la gara contro la Fiorentina

Gunnarsdottir, non sarà a disposizione per Fiorentina Juventus Women, ma è sulla via del recupero anche se non verrà ancora non rischiata

Beerensteyn, invece, è rimasta a Torino per fare delle terapie dopo una botta al polpaccio rimediata in Nazionale. Dovrebbe esserci per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Anche Grosso non è ancora a disposizione poiché è ancora impegnata nella Gold Cup col Canada.

The post Fiorentina Juventus Women, tre assenze pesanti per Montemurro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG