Questa mattina, ai Campi Flegrei è stata avvertita una scossa di terremoto che è stata percepita anche a Napoli

Come rivelato dal Correrie del Mezzogiorno, in mattinata, ai Campi Flegrei è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. Il sisma si è sentito anche a Napoli, ma gli eventi sportivi, previsti per oggi, nel capoluogo campano non sono a rischio. Fortunatamente nella zona interessata dalla scossa di terremoto non si sono registrati danni e non ci sono stati feriti.

Adesso la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero particolari preoccupazioni per il regolare svolgimento della partita Napoli – Juve.

