Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juve, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell’infortunio al tendine d’Achille accusato da Domenico Berardi.

PAROLE – «È un infortunio che non puoi prevedere, che non lancia allarmi. Succede e basta, come succederà che fra 7-8 mesi lo rivedremo in campo. Alla fine si sistema tutto»

