L’ex giocatore della Juve, Giancarlo Marocchi, si sofferma sulla stagione del Sassuolo e ripensa alla vittoria contro la Juve

Giancarlo Marocchi a Sky Sport, ha parlato del Sassuolo e della stagione in difficoltà dei neroverdi. L’ex bianconero analizza la stagione e ricorda la vittoria ottenuta dalla squadra di Allegri.

SASSUOLO – «Fino a chi ha 25 punti sono tutti dentro. Credo che la Salernitana non ce la potrà fare, perché ci si salverà con poco ma a 34 bisogna arrivarci. Ballardini deve fare un miracolo, perché il Sassuolo alla tredicesima giornata aveva già vinto cinque partite. Tra cui, in quattro giorni, aveva battuto Juventus e Inter. Poi, complice anche l’assenza di Domenico Berardi, si è spenta la luce. Adesso tocca a lui fare qualcosa che non è riuscita al bravissimo Dionisi»

