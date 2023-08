Claudio Vigorelli, agente del giocatore della Fiorentina Michael Kayode, ha parlato a Radio Sportiva del suo esordio in Serie A

Claudio Vigorelli, agente del giocatore della Fiorentina Michael Kayode, ha parlato a Radio Sportiva del suo esordio in Serie A.

PAROLE – «Mi riempie di gioia questo suo esordio. Sicuramente è merito del ragazzo, ma anche della Fiorentina, di Barone e di Pradè, che non hanno ceduto alle lusinghe di molte squadre di Serie B che erano interessate a Kayode. È stata brava la Fiorentina a farlo crescere, grazie anche all’intuizione di Angeloni che lo aveva visto in categorie minori come nel Gozzano. Dopo il grande Europeo Under 19, il ragazzo ha risposto benissimo alla chiamata in prima squadra da parte di Italiano che ha creduto subito in lui. Credo che sentiremo parlare di Kayode».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG