Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha parlato a Sport ORF del suo ritorno in nerazzurro. Ecco le dichiarazioni dell’ex Bologna.

SULL’INTER – «Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei molto motivato. Sarò motivato per tutta la stagione. Voglio scendere in campo il più spesso possibile e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. In termini di qualità, è uno dei club più forti in cui sia mai stato».

