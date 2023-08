Marcos Leonardo, attaccante del Santos, ha parlato del mancato trasferimento alla Roma in questa finestra di calciomercato

PAROLE – «Quello che è successo ha ferito me e il club. Il presidente aveva promesso che mi avrebbe lasciato partire e sapeva che sarei partito in questa finestra di mercato, ma va bene così, ora è tutto risolto. Contro il Fortaleza sono stato escluso perché non ero concentrato, pensavo solo all’offerta della Roma. Era quello che desideravo di più. Ho deciso di restare e aiutare la squadra. Non ho mai pensato di scappare dal club che mi ha cresciuto».

