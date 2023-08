La Fiorentina prepara i prossimi impegni con Rapid Vienna e Inter: a Firenze due assenti per mister Italiano?

La Fiorentina inizia a pensare alla gara di domenica contro l’Inter, anche se domani affronterà il delicato ritorno del playoff di Conference League con il Rapido Vienna. Potrebbero non essere della gara Amrabat e Infantino.

Solito problema per il marocchino, mentre l’assenza dell’argentino è dovuta ad un affaticamento al flessore destro che lo mette in dubbio per la gara di Conference contro gli austriaci, come riporta FirenzeViola. Restano da capire i tempi di recupero e la gravità del problema anche verso l’ Inter.

