Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone esprime tutta la sua soddisfazione per l’operazione che ha portato il centravanti serbo in viola.

Luka Jovic passa dal Real Madrid alla Fiorentina: per i viola si tratta di un’ottima operazione di mercato dato che il centravanti arriva gratis. Il club spagnolo vanta solamente una percentuale del 50% della futura rivendita.

Florentino Perez

Il dirigente dei toscani Joe Barone ha parlato così in conferenza stampa: “Prima di tutto vorrei ringraziare il Real Madrid per questa operazione, e soprattutto il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, che ha portato avanti questa operazione che è di altissimo livello. Stiamo prendendo un giocatore di tanta qualità che viene qui alla Fiorentina e poi andrà a giocare il Mondiale in inverno. Siamo super contenti del suo arrivo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG