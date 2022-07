Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, ha chiarito lo stato delle situazioni Dries Mertens e Fabian Ruiz.

Cristiano Giuntoli spiega tutto in conferenza stampa a Dimaro. “Mertens ha un rapporto straordinario con Aurelio e sta parlando direttamente con lui. So che hanno parlato a lungo, Aurelio gli ha fatto una proposta importante data la sua storia, di quasi 5 milioni lordi, circa 2.5 netti che al momento non è stata accettata”.

Aurelio De Laurentiis

“Fabian Ruiz è innamorato della sua città stiamo parlando con la sua agenzia, non abbiamo fatto ancora un’offerta ufficiale, ma ci stiamo parlando. Anche per lui non sono arrivate offerte, aspettiamo di vedere i soldi che eventualmente ci dovesse portare e poi faremo anche a lui un’offerta importante come fatto per Koulibaly“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG