Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha spiegato meticolosamente lo stato delle trattative con i propri giocatori.

A Dimaro, sede del ritiro precampionato del Napoli, Cristiano Giuntoli ha tenuto una conferenza stampa per spiegare minuziosamente il caso di Koulibaly. “Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly da altri club. Lui va in scadenza e per noi rappresenta tanto; i dialoghi con lui sono giornalieri”.

“Il presidente De Laurentiis gli ha presentato un’offerta irrinunciabile: 6 milioni netti per i prossimi cinque anni, che significano 60 milioni lordi, e anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo. Non abbiamo mai parlato con Paulo, l’argentino è un calciatore al di fuori della nostra portata“.

