Il portiere Pierluigi Gollini passa in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina e si contenderà il posto da titolare con Terracciano.

L’ex estremo difensore dell’Atalanta cerca li riscatto dopo una stagione poco entusiasmante al Tottenham dove è stato per la maggior parte dell’anno la riserva di Hugo Lloris. Gollini ha svolto il primo allenamento alla Fiorentina, queste le sue prime parole.

“Sono molto contento, per me è un capitolo che non si era mai chiuso. Sono felice di questo ritorno, è come chiudere un cerchio di ciò che sono stati la mia vita, il mio percorso da ragazzino e la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale come lo è Firenze per me. Sono molto carico, determinato e convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni“.

