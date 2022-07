Queste le parole di Fabio Cannavaro intervistato durante calcio mercato l’originale di Sky, parla di Inter e Skriniar.

Ecco le parole di Fabio Cannavaro dopo una discussione su Sky nella trasmissione calcio mercato l’originale, parlando di Inter e Skriniar: “Skriniar? Giocatore fantastico che tutti vorrebbero. Pogba sono curioso di rivederlo alla Juve siccome nelle ultime stagioni non lo abbiamo apprezzato per le sue prestazioni. Di Maria? Grande colpo, un peccato vederlo in Italia così tardi.“

Fabio Cannavaro

L’ex calciatore dei nerazzurri, Riccardo Ferri alla Gazzetta dello Sport parla così di Skriniar: “Skriniar? Non andrebbe mai venduto: è un calciatore unico. Ma ci sono delle dinamiche finanziarie in cui non entro, bisogna lasciare la parola a chi ci lavora. Se devo dire un nome è Bremer, lo metto in pole position tra i profili su cui secondo me bisognerebbe puntare per sostituire Skriniar. Ma anche Milenkovic è un calciatore importante.“

