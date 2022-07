Queste sono le parole dell’operatore di mercato Fabrizio Romano che parla in chiave Inter nel suo podcast su Here We Go.

Le parole dell’operatore di mercato di Fabrizio Romano, che parla nel suo podcast Here We Go in chiave Inter sulla trattativa Bremer: “Da gennaio Bremer e l’Inter sono vicini sul contratto del giocatore. Ieri c’è stato questo incontro tra i nerazzurri e il Torino, ma prima l’Inter deve sbloccare l’operazione Skriniar o altri affari. Per lo slovacco è stata una settimana di stand-by, ma va detto che il PSG è molto lento su tutto.“

Bremer

Aggiunge: “L’Inter aspetta di capire se ci sarà questo rilancio, è anche un gioco di strategia. Va detto, comunque, che Bremer continua ad aspettare l’Inter. Oggi il club ha incontrato l’agente Moussa Sissoko, che è l’agente di Dembelé, che però ovviamente non è nel mirino dell’Inter, e di Zagadou. Si è parlato di questo profilo, che può essere un’opportunità visto che è libero a zero dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund. Ci sono altre squadre come Hoffenhiem e Nizza, vedremo.” Conclude.

