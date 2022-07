L’operatore di mercato parla alla Gazzetta dello Sport del Milan, in particolare alla situazione legata a Sanches. Le parole di Baiocchini.

Alla Gazzetta dello Sport, l’operatore di mercato Baiocchini fa il punto della situazione sul mercato del Milan, in particolare sulla trattativa per Renato Sanches: “La verità è che Jorge Mendes continua e non ha mai smesso di parlare con il PSG. La possibilità che Renato Sanches possa andare al PSG nonostante il club abbia un po’ frenato esiste ancora. È chiaro che se arrivasse un’offerta al Lille diventerebbe tutto più difficile per il Milan, ma ad oggi quest’offerta del PSG non è ancora arrivata. Il Milan quindi si sente ancora in pista.“

Serginho alla Gazzetta dello Sport parla di Leao: “Rafa sarà ancora l’uomo-chiave nella prossima stagione. È stato fondamentale per lo scudetto. E dal suo futuro si capiranno anche i piani della nuova proprietà del Milan. Un talento simile va trattenuto, solo così si fa crescere la mentalità vincente di un club. Se invece non rinnovasse e fosse ceduto, allora significherebbe che il business viene prima.“

