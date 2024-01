Fiorentina Milan Coppa Italia Primavera: Abate si gioca l’accesso in semifinale. Data e orario del match

Anche per la Primavera di Mister Ignazio Abate è tempo di Coppa Italia. Domani alle 13.00 al Viola Park (diretta su Sportitalia, canale 60) i rossoneri U19 affrontano la Fiorentina nei Quarti di finale in gara secca, per cercare un posto tra le migliori quattro del tabellone. Il cammino nella competizione ci ha visti – fino a qui – avere la meglio sulla Virtus Entella (7-0) nei Trentaduesimi, sulla Sampdoria (2-3) nei Sedicesimi e sull’Empoli (0-4) agli Ottavi di finale. Ora i Quarti di finale e soprattutto la Fiorentina, contro cui abbiamo una tradizione da riscattare, specialmente in Coppa Italia: è stata proprio la formazione viola a eliminarci nelle edizioni 2019/20 (3-1), 2020/21 (2-1) e 2021/22 (4-3).

Abbiamo già affrontato i ragazzi di Daniele Galloppa in campionato, il 30 settembre scorso: era la 5ª giornata di campionato e quel pareggio per 1-1 con gol di Victor interruppe la nostra striscia positiva di quattro vittorie consecutive in Primavera 1 TIM. Più in generale, una vittoria contro la Fiorentina manca da diverse partite (tra tutte le competizioni) e questa può essere l’occasione giusta per invertire la tendenza.

I viola occupano una inedita 15ª posizione in classifica con 14 punti contro i 30 rossoneri, ma hanno vinto la Primavera TIM Cup per quattro edizioni consecutive (dal 2018/19 al 2021/22) con Alberto Aquilani in panchina. La vincente tra Fiorentina e Milan affronterà una tra Roma e Sassuolo, mentre dall’altra parte del tabellone i Quarti sono Lazio-Napoli e Torino-Inter. Le Semifinali si giocheranno con gara di andata e ritorno il 31 gennaio e il 21 febbraio.

Il 2024 si è aperto con il successo in trasferta a Frosinone, che ha rafforzato il secondo posto in campionato, a pari punti con la Roma. Una vittoria che ha dato linfa nuova a un gruppo che ha vissuto con entusiasmo i debutti in prima squadra di molti dei suoi componenti: Jan-Carlo Simić, già contro il Monza, poi Álex Jiménez, Kevin Zeroli, Chaka Traorè, che hanno fatto compagnia a Davide Bartesaghi, ormai in pianta stabile da inizio stagione nella rosa di Mister Pioli.

