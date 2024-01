Ibrahimovic Milan, Enzo Raiola: «Può fare tutto nell’ambiente calcistico. Ritorno al Milan? Vi dico questo». Le parole sullo svedese

L’agente Enzo Raiola, cugino di Mino Raiola, ha parlato a DAZN analizzando il ritorno di Ibra in rossonero.

PAROLE – «Ibra oggi nell’ambiente calcistico può fare di tutto: dal presidente al direttore sportivo. L’allenatore non lo so perché lui non è convinto ma penso che in futuro possa pensarci tranquillamente. Già la sua presenza dà qualcosa degli altri: anche solo averlo al fianco nella nostra agenzia è qualcosa di eccezionale, ti dice sempre le cose giuste e non va per altre strade ma va subito al dunque. A differenza di altri giocatori più egocentrici, lui ha sempre lavorato per il bene della squadra: per questo per me è stato un giocatore da dieci palloni d’oro. Si è preso il suo tempo per decidere prima di tornare al Milan per capire cosa poteva realmente dare: non è un improvvisato».

